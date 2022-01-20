ترحيب اماراتي بقرار امريكي وشيك يستهدف الحوثيين في اليمن السفير السعودي محمد آل جابر يتحدث عن اعتراف حوثي يستوجب الرد والمحاسبة جنوب مأرب.. معارك عنفية وغارات في جبهة الرملة والقوات الحكومية تستعد لتحرير مديرية جديدة بعد وصول دعم عسكري كبير من التحالف الحوثي يرتكب مجازر بحق المدنيين في ثلاث محافظات خلال يوم واحد.. رصد ضاحي خلفان يهاجم خامنئي من جديد ويشبهه بـ"هتلر بشرى سارة مشروب بسيط قد يقلل خطر الموت من السرطان إلى النصف قائمة محدثة في أرقام صادمة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا والولايات المتحدة على رأسها التئام الشمل يتحول إلى كابوس لأسرة منعتها طهران من السفر إسرائيل ترحب بتصريحات إردوغان ولا تستعجل لقاء قمة «البرنامج السعودي»: ماضون في سد الفجوات التنموية والإغاثية
افادت مصادر محلية ،اليوم الخميس، بأن معارك عنيفة اندلعت في جبهة الرملة، جنوبي مأرب، تزامنت مع قصف جوي شنته طائرات التحالف.
وقالت المصادر لموقع مأرب برس ان المعارك اندلعت اثر تصدي قوات الجيش والمقاومة الشعبية لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة "الرملة" جنوبي المحافظة.
وذكرت المصادر ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في ذات الجبهة.
في سياق متصل بمعارك جنوب مارب، تحدثت مصادر اعلامية عن استعدادات ودعم عسكري كبير وصل للجيش من أجل التقدم نحو مديرية الجوبة جنوب مأرب.
ووفق قناة العربية فان استعدادات عسكرية كبيرة قد وصلت قوات الجيش في مأرب بدعم من تحالف دعم الشرعية.