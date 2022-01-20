جنوب مأرب.. معارك عنفية وغارات في جبهة الرملة والقوات الحكومية تستعد لتحرير مديرية جديدة بعد وصول دعم عسكري كبير من التحالف

الخميس 20 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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افادت مصادر محلية ،اليوم الخميس، بأن معارك عنيفة اندلعت في جبهة الرملة، جنوبي مأرب، تزامنت مع قصف جوي شنته طائرات التحالف.

وقالت المصادر لموقع مأرب برس ان المعارك اندلعت اثر تصدي قوات الجيش والمقاومة الشعبية لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة "الرملة" جنوبي المحافظة.

وذكرت المصادر ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في ذات الجبهة.

في سياق متصل بمعارك جنوب مارب، تحدثت مصادر اعلامية عن استعدادات ودعم عسكري كبير وصل للجيش من أجل التقدم نحو مديرية الجوبة جنوب مأرب.

ووفق قناة العربية فان استعدادات عسكرية كبيرة قد وصلت قوات الجيش في مأرب بدعم من تحالف دعم الشرعية.