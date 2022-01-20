الحوثي يرتكب مجازر بحق المدنيين في ثلاث محافظات خلال يوم واحد.. رصد

الخميس 20 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استشهد 9 مدنيين، بينهم أطفال بينما أصيب آخرون امس الأربعاء في قصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي الإيرانية استهدف مناطق سكنية في محافظات هي شبوة ومأرب وتعز.

في محافظة شبوة، استشهد 5 خمسة مدنيين وأصيب 6 آخرين إثر قصف للمليشيا استهدف محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية عين غرب المحافظة.

وقالت المصادر إنه القصف تسبب بخسائر مادية في المحطة، إضافة إلى احتراق عدد من السيارات المتواجدة.

إلى ذلك استشهد ثلاثة مدنيين، بينهم طفل، إثر استهداف صاروخي لمنزل المواطن "ناجي مبارك فهيد الشريفي"، في مدينة حريب، جنوب محافظة مأرب.

كما تسبب القصف الحوثي على منزل المواطن الشريفي بإصابة آخرين من أفراد الأسرة.

في السياق، استهدفت المليشيا مدرسة في مديرية مقبنة، غرب محافظة تعز، بقصف صاروخي أدى إلى استشهاد الطالب "ربيع حامد حمود" 18 عاماً، كما أصيب 6 آخرون في القصف.

وأكدت المصادر المحلية أن القصف استهدف مدرسة الهدى حمير الوادي ظهر اليوم الأربعاء، بأربع قذائف صاروخية، والتي كانت مكتظة بالطلاب بعدد ما يقارب 1300 طالب وطالبة و25 معلم واداري في وقت الدوام الدراسي.

وتواصل المليشيا المدعومة من إيران بارتكاب الجرائم بحق المدنيين في مختلف المحافظات، وذلك بالقصف الممنهج الذي تشنه على الأحياء المدنية والمرافق العامة، ومنها المدارس والمستشفيات، ناهيك عن زرعها للألغام والعبوات الناسفة.