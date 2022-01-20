«التحالف» ينفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (الخميس)، تنيفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات.
وقال «التحالف»: «نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل»، مشيراً إلى أن العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.
كما أعلن «التحالف» استهداف تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة، مشيراً إلى أن الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري، مؤكداً أن ميناء الحديدة ثكنه عسكرية يهدد الامن الإقليمي والدولي