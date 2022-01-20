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عاجل.. تصريح هام للرئيس الأمريكي بشأن إعادة إدراج مليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب ووقف الحرب في اليمن

الخميس 20 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بإن إعادة إدراج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على قوائم الإرهاب قيد النظر.

 

وأوضح في خطاب ألقاه منذ قليل، بمناسبة مرور عام على توليه السلطة، أن إيقاف الحرب في اليمن يتطلب التزام كافة الأطراف.

 

وأثار الهجوم الحوثي الإرهابي على مواقع مدنية داخل دولة الإمارات العربية بعدد من المسيرات، قبل 3 أيام، غضبا دوليا واسعا.

 

 
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