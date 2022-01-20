عاجل.. تصريح هام للرئيس الأمريكي بشأن إعادة إدراج مليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب ووقف الحرب في اليمن الإمارات تكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الحوثي على أبو ظبي مسؤول إماراتي يتحدث عن خطوات «إماراتية أمريكية» عاجلة وموحدة ردًا على هجوم الحوثي لن نتوانى عن استهدافها.. واشنطن تتوعد فئة محددة من الحوثيين وزير في الشرعية يدعو بإعادة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب محافظ المهرة يتحدث عن الشمال و الجنوب الحكومة اليمنية تعلن بدء التنسيق مع الإمارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قتلى وجرحى مدنيين في قصف باليستي حوثي استهدف محطة وقود شرقي اليمن وحشية الحوثي .. مقتل طالب وإصابة 3 في قصف مدرسة بطائرة مسيرة المبعوث الأمريكي يتوجه الى الخليج عقب هجوم الحوثي على الإمارات
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن بإن إعادة إدراج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على قوائم الإرهاب قيد النظر.
وأوضح في خطاب ألقاه منذ قليل، بمناسبة مرور عام على توليه السلطة، أن إيقاف الحرب في اليمن يتطلب التزام كافة الأطراف.
وأثار الهجوم الحوثي الإرهابي على مواقع مدنية داخل دولة الإمارات العربية بعدد من المسيرات، قبل 3 أيام، غضبا دوليا واسعا.