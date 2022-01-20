الإمارات تكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الحوثي على أبو ظبي مسؤول إماراتي يتحدث عن خطوات «إماراتية أمريكية» عاجلة وموحدة ردًا على هجوم الحوثي لن نتوانى عن استهدافها.. واشنطن تتوعد فئة محددة من الحوثيين وزير في الشرعية يدعو بإعادة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب محافظ المهرة يتحدث عن الشمال و الجنوب الحكومة اليمنية تعلن بدء التنسيق مع الإمارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قتلى وجرحى مدنيين في قصف باليستي حوثي استهدف محطة وقود شرقي اليمن وحشية الحوثي .. مقتل طالب وإصابة 3 في قصف مدرسة بطائرة مسيرة المبعوث الأمريكي يتوجه الى الخليج عقب هجوم الحوثي على الإمارات ”استراتيجية العصا“ ام ”استرتيجية الجزرة“؟.. ما السيناريو المتوقع في الخليج عقب الهجوم الحوثي على الإمارات؟
دعا يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن، اليوم الأربعاء، الإدارة الأمريكية والكونجرس إلى دعم إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وقدم السفير الإماراتي ملخصًا حول اتفاق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خلال اتصال مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، على ضرورة أن يكون العمل موحدا ردًا على هجوم الحوثي الإرهابي.
وبحث الجانبان الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة، وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين.
ولاقى الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية في الإمارات الإثنين الماضي، إدانات واسعة نددت بالهجوم وأكدت وقوفها إلى جانب دولة الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.
وأعلنت شرطة أبوظبي، أن الهجوم الذي تعرضت له منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
وقالت شرطة أبوظبي، في بيان لها: "الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة 6 آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة".