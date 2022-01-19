لن نتوانى عن استهدافها.. واشنطن تتوعد فئة محددة من الحوثيين

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أفادت الخارجية الأميركية اليوم الاربعاء بأن الإدارة ستعاقب قادة الحوثيين الذين يشكلون خطرا على المدنيين
وأكدت الخارجية الأميركية للعربية أن إدارة بايدن عاقبت وستعاقب قادة الحوثيين المساهمين في التصعيد
وقالت الخارجية الأميركية لـ العربية: لن نتوانى عن استهداف الكيانات التي تزيد الصراع في اليمن