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لن نتوانى عن استهدافها.. واشنطن تتوعد فئة محددة من الحوثيين

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أفادت الخارجية الأميركية اليوم الاربعاء بأن الإدارة ستعاقب قادة الحوثيين الذين يشكلون خطرا على المدنيين

 

وأكدت ‏الخارجية الأميركية للعربية أن إدارة بايدن عاقبت وستعاقب قادة الحوثيين المساهمين في التصعيد ‎

 

‏وقالت الخارجية الأميركية لـ العربية: لن نتوانى عن استهداف الكيانات التي تزيد الصراع في اليمن

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