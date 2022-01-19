وزير في الشرعية يدعو بإعادة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الأربعاء بأشد العبارات، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، محطة وقود في منطقة جعدر شمال مديرية حريب محافظة مأرب، بصاروخ باليستي إيراني الصنع، والذي تسبب في مقتل 4 من عمال المحطة والمواطنين، وإصابة 5 آخرين واحتراق عدد من السيارات.

وقال الإرياني إن هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه مليشيا الحوثي الارهابية بحق اليمنيين منذ انقلابها على الدولة، باستخدام الأسلحة الايرانية المهربة من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء غالبيتهم من النساء الأطفال وكبار السن.

وطالب الإرياني، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة كل جرائم القتل التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين.

كما طالب الإرياني بإعادة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب وملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم “مجرمي حرب”.

وفي السياق أكد الصحفي اليمني محمد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب برس في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر بأن الهجوم الصاروخي الحوثي على محطة الوقود أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين هم: أحمد عبدالله العقيلي ومبارك احمد العقيلي وفهد صالح العقيلي وعلي قاسم العقيلي، وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى احتراق عدد من سيارات المواطنين.