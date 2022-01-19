لن نتوانى عن استهدافها.. واشنطن تتوعد فئة محددة من الحوثيين وزير في الشرعية يدعو بإعادة إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب محافظ المهرة يتحدث عن الشمال و الجنوب الحكومة اليمنية تعلن بدء التنسيق مع الإمارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قتلى وجرحى مدنيين في قصف باليستي حوثي استهدف محطة وقود شرقي اليمن وحشية الحوثي .. مقتل طالب وإصابة 3 في قصف مدرسة بطائرة مسيرة المبعوث الأمريكي يتوجه الى الخليج عقب هجوم الحوثي على الإمارات ”استراتيجية العصا“ ام ”استرتيجية الجزرة“؟.. ما السيناريو المتوقع في الخليج عقب الهجوم الحوثي على الإمارات؟ قطر تفاجئ حماس بإيقاف أكثر من ثلثي قيمة منحة موظفي قطاع غزة وفد حكومي يزور المواقع الامامية لجبهة محور مران
فيديو.. رسالة قوية من محافظ المهرة: مافيش عندنا شمالي وجنوبي كلنا يمنيين من صعدة إلى المهرة إحنا لسنا عنصريين. رابط الفيديو /
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