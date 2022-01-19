الحكومة اليمنية تعلن بدء التنسيق مع الإمارات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، بدء التنسيق مع دولة الإمارات بشأن الدعم المطلوب بما يعزز من تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلد.

جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع زيارة محافظ البنك المركزي الحالية إلى دولة الإمارات.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أطلع المجلس على نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الامارات، واللقاءات التي أجراها مع القيادات والمسؤولين الإماراتيين، مشيراً إلى تفاهمات حول عدة ملفات.

ونوه رئيس الوزراء إلى “بدء اللجان الفنية المشتركة اعمالها لتنسيق جوانب الدعم المطلوبة في إطار موقف الامارات الثابت في دعم اليمن لتجاوز التحديات وفي مقدمتها استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.

الجدير بالذكر أن التحركات الحكومية في هذا الشأن تأتي بالتزامن مع زيارة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي إلى دولة الإمارات، ولقائه نظيره الإماراتي خالد بالعمى في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وينتظر اليمن، وديعة خليجية مرتقب الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، بما يعزز من استقرار العملة اليمنية التي تعرض لانهيار غير مسبوق في تاريخها.