قتلى وجرحى مدنيين في قصف باليستي حوثي استهدف محطة وقود شرقي اليمن

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 371

قتل 3 مدنيين ، الأربعاء، جراء قصف صاروخي لجماعة الحوثي استهدف محطة وقود بمحافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد).

وأفاد شهود عيان بـ"مقتل 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين، أثر قصف صاروخي للحوثيين استهدف محطة (بن سر) للوقود في مديرية عين بمحافظة شبوة".

وأوضح شهود العيان أن عددا من السيارات احترقت جراء القصف الصاروخي، بينها سيارة عسكرية تابعة لألوية العمالقة، أثناء تزويدها بالوقود من المحطة". دون تفاصيل أكثر.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على مديرية عين بمحافظة شبوة، والتي ترتبط بحدود مشتركة مع مديرية حريب بمحافظة مأرب، التي تدور فيها معارك ضارية بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي.

وتسيطر القوات الحكومية على جميع مديريات محافظة شبوة النفطية، إلا إن الحوثيين يتواجدون في مركز مديرية حريب، الحدودية مع مديريات عين، وعسيلان، وبيحان، (غربي شبوة).