المبعوث الأمريكي يتوجه الى الخليج عقب هجوم الحوثي على الإمارات

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج سيزور منطقة الخليج والعاصمة البريطانية هذا الأسبوع "لتنشيط جهود السلام" بعد عدد من الهجمات في إطار الحرب بين جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.



وذكرت الوزارة في بيان أن ليندركينج سيسعى إلى "الضغط من أجل وقف التصعيد العسكري، واستغلال العام الجديد للمشاركة على نحو كامل في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة".



وسيركز المبعوث أيضا على "الحاجة الملحة لمعالجة الأزمات الإنسانية والاقتصادية العصيبة التي يواجهها اليمنيون".



تأتي زيارته في أعقاب هجمات هذا الأسبوع نقلت الحرب إلى مستوى جديد، إذ استهدف هجوم بطائرة مسيرة وصواريخ، أعلنت جماعة الحوثي المسؤولية عنه، الإمارات وأسفر عن مقتل ثلاثة.



ونددت الولايات المتحدة بهجوم الحوثيين على الإمارات، أحد أهم حلفاء واشنطن في الخليج، فيما طلبت الإمارات من مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الهجوم.