وفد حكومي يزور المواقع الامامية لجبهة محور مران

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زار اليوم الاربعاء المواقع الامامية لجبهة مران وفد حكومي مكون من النائب البرلماني قائد مقاومة عتمة الشيخ عبدالوهاب معوضة، والنائب البرلماني المهندس عبدالله سعد النعماني، ووكيل محافظة ذمار طارق حامد البازلي.
وموكان في استقبالهم قائد محور مران قائد لواء العروبة اللواء الركن عبدالكريم علي السدعي حيث رحب بالوفد الزائر وبعث بطمئنة عبرهم للقيادة السياسية بثبات الابطال والمشروع الجمهوري ورسوخه في صدور المقاتلين كرسوخ جبال مران العالية .
من جهته أشاد الشيخ معوضة بالروح المعنوية القوية التى لاقاها في عزائم افراد المحور وبشرهم بالنصر والتمكين القريب على الانقلاب الارهابي الذي عاث في الارض الفساد .
واضاف هذه الارض لن تكون إلا لابطالها ورجالها لا لمخلفات الزمن وغثاء التاريخ ولن يكن النصر الا حليف لنا جميعاً وسنعود قسرا الى منازلنا وارضنا كما خرجنا منها قسراً، والنصر قاب قوسين او ادنى. من جهتهم ثمن الضباط والصف والجنود المرابطون الزيارة مؤكدين استعدادهم الدائم والكامل لدحر مليشيا الحوثي الانقلابية ومواصلة النضال حتى تحقيق النصر وطي صفحات الانقلاب.