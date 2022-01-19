بعد اعلانها خالية من المرض.. وزير الصحة يؤكد عودة ظهور شلل الأطفال في اليمن والحوثي يرفض حملات التلقيح

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الصحة قاسم بحيبح ، إن حالات شلل الأطفال ظهرت مؤخراً في البلاد، لعدم تنفيذ حملات اللقاح، التي ما تزال ميليشيا الحوثي ترفض تنفيذها حتى اللحظة.

وأضاف في تغريدة له على حسابه في تويتر امس: "أعلنت اليمن خالية من شلل الأطفال عام 2005 وللأسف ظهرت مؤخرا حالات شلل أطفال لعدم تنفيذ حملات اللقاح بشكل سليم رغم توفر اللقاحات".

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعد حالياً بالتعاون مع الشركاء "لحملات لقاح ضد شلل الأطفال على أن تشمل كل اليمن وبأسلوب شامل من منزل لمنزل"، مضيفاً: "ومازالت السلطات الحوثية ترفض ذلك".