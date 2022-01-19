صحيفة اسرائيلية: الإمارات ستتجنب التصعيد بعد الهجوم الحوثي لعدة أسباب.. منها علاقتها بإيران

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نقل موقع إرم نيوز الاماراتي، خبرز عن الصحافة الإسرائيلية، مفاده ان أبوظبي، ستتجه إلى التهدئه بعد الهجمات الحوثية.

ونشر الموقع الإماراتي ما قالته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ اليوم الأربعاء إن الإمارات العربية المتحدة تحاول تجنب التصعيد بعد الهجمات الإرهابية التي شنها الحوثيون على أبو ظبي يوم الإثنين الماضي، وذلك حفاظا على الأمن الإقليمي والتركيز على تطوير اقتصادها.

ونقلت الصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية عن محللين قولهم إنهم يعتقدون أن لطهران يدا في الهجوم، وأن الإمارات لا تريد التخلي عن المحادثات مع طهران لتحسين العلاقات.

وعن رد أبو ظبي على الهجوم الإرهابي، قالت الصحيفة في تقريرها ”يبدو أن الإماراتيين حريصون على عدم التصعيد في ردهم، إذ لم يذكر المسؤولون في أبو ظبي إيران على الإطلاق في تصريحاتهم بعد الهجوم.“

وأضافت ”قبل كل شيء، تريد الإمارات الحفاظ على الاستقرار الإقليمي حتى تتمكن من الاستمرار في تحويل اقتصادها بعيدا عن النفط.. كما أنها لا تريد التخلي عن المحادثات مع إيران التي تعتبرها مفتاح تهدئة المنطقة.. وبالإضافة إلى ذلك، يقام معرض إكسبو 2020 في دبي، وهو يمثل أولوية رئيسة للإمارات، بينما يتحرك اقتصادها نحو المستقبل.“.

وتعرضت ابوظبي يوم الاثنين الماضي لهجمات بطائرات مسيرة تبنتها مليشيات الحوثي المدعومة من ايران، استهدفت صهاريج لنقل المحروقات البترولية بمنطقة المصفح وهجوم اخر استهدف مطار العاصمة، واسفرت عن مقتل 3 اشخاص اجانب واصابة 6 اخرين، واندلاع حرائق في الموقعين المستهدفين.