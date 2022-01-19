الحوثي يستخدم الطيران المسيرّ لاستهداف المدنيين.. الاعلان عن وقوع اصابات

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصيب مدنيان، الثلاثاء، بهجوم لطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، استهدف مناطق سكنية في مديرية حيس جنوبي الحديدة، غرب اليمن.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن طائرة حوثية مسيرّة استهدفت أعياناً مدنية في حيس، ما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بجروح بليغة.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية استخدمت في جريمتها قذيفة عيار 60 من طائرة بدون طيار.

وأضاف أن فريق إنقاذ من القوات المشتركة سارع بنقل المصابين إلى المستشفى الميداني في مدينة الخوخة لتلقي العلاج.

من جهته، أكد مدير عام مديرية حيس مطهر القاضي في تصريح صحافي، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف المناطق المحررة حديثا في المديرية بقصف ممنهج، لإعاقة تطبيع الحياة فيها، وإخافة أهاليها النازحين من العودة إلى منازلهم ومزارعهم.

وأضاف: "إجرام الميليشيات الممنهج لإعاقة تطبيع الحياة بلغ حد محاولاتها استهداف الفرق الهندسية في القوات المشتركة العاملة بوتيرة عالية لتطهير المناطق المحررة من حقول الألغام المزروعة وسط الأحياء السكنية والمزارع والطرقات العامة والفرعية".

إلى ذلك، أسقطت دفاعات قوات ألوية العمالقة، الثلاثاء، طائرة مسيرة حوثية في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب.

وتعاملت دفاعات قوات العمالقة مع الطائرة المسيرة الحوثية التي كانت تحلق في سماء مديرية حريب وتمكنت من إسقاطها.

وتظهر مشاهد مصورة جانبا من حطام الطائرة المسيرة الحوثية التي تمكنت قوات العمالقة من إسقاطها قبل وصولها إلى هدفها.

هذا وكانت قوات العمالقة قد تمكنت، الأربعاء الماضي، من إسقاط طائرة مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية في ذات المديرية.