ما الذي يقف في طريق سعي السعودية لضم اليمن الى دول الخليج وكيف خدع الحوثي اليمنيين ولماذا؟

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 330

أكد الأمير خالد بن سلمان ،سعي السعودية لأن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالاستقرار.

وكتب على حسابه في تويتر امس، :تسعى المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني؛ ونؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه".

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أن ميليشيا الحوثيين تروج لوعود كاذبة متكررة لخداع اليمنيين بغرض تجنيدهم في حرب مهلكة.

واعتبر الأمير خالد بن سلمان، أنه على حكماء اليمن نبذ أكاذيب الحوثي والمحافظة على أبنائهم من عبث الميليشيات.

وأضاف في تغريدة ثانية: "وعود كاذبة وأوهام متكررة تروجها المليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم. أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث المليشيات الإرهابية".