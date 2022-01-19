ما الذي يقف في طريق سعي السعودية لضم اليمن الى دول الخليج وكيف خدع الحوثي اليمنيين ولماذا؟ التحالف: ميليشيا الحوثي اختارت الحرب ولدينا بنك أهداف للتعامل معها الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية جديد في مبادلة عملات البلدين لمدة 3 أعوام لن تتأخر .. رئيس الوزراء اليمني يتحدث عن وديعة سعودية خليجية ودعم للاقتصاد الوطني وتسهيلات في المشتقات النفطية (حوار) الهجوم على أبو ظبي.. هل يسعى الحوثيون لتحييد الإمارات عن معارك مأرب وشبوة؟ النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 2014 وقفزة في الأسعار علماء صينيون يزفون بشرى سارة بعدإعلانهم عن اكتشاف علاجا جديدا لسرطان الرئة حكومة طالبان توجه دعوة إلى دول العالم بعد إعلانها استكمال كافة الشروط المطلوبة الفريق بن عزيز: هناك بشائر كبيرة للشعب اليمني عاجل.. تحرك تعزيزات عسكرية للمليشيات من محافظة البيضاء بإتجاه هذه المناطق
أكد الأمير خالد بن سلمان ،سعي السعودية لأن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالاستقرار.
وكتب على حسابه في تويتر امس، :تسعى المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني؛ ونؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه".
وأكد نائب وزير الدفاع السعودي أن ميليشيا الحوثيين تروج لوعود كاذبة متكررة لخداع اليمنيين بغرض تجنيدهم في حرب مهلكة.
واعتبر الأمير خالد بن سلمان، أنه على حكماء اليمن نبذ أكاذيب الحوثي والمحافظة على أبنائهم من عبث الميليشيات.
وأضاف في تغريدة ثانية: "وعود كاذبة وأوهام متكررة تروجها المليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم. أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث المليشيات الإرهابية".