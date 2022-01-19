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الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية جديد في مبادلة عملات البلدين لمدة 3 أعوام

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات
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وقع البنك المركزي التركي مع نظيره الإماراتي، اتفاقاً لمبادلة العملة بين الدرهم الإماراتي والليرة التركية، لمدة 3 أعوام قابلة للتمديد.

ووفقا لبيان البنك المركزي التركي الذي نشر على موقعه الإلكتروني، وقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ البنك المركزي الإماراتي، وشهاب قوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي التركي.

وأوضح البيان أن حجم الاتفاقية بلغ 18 مليار درهم إماراتي و64 مليار ليرة تركية.

وحسب البيان، يسعى البلدان من خلال الاتفاقية إلى تعزيز التجارة الثنائية والتعاون المالي بالعملات المحلية بينهما.

كما أشار البيان إلى أن مدة الاتفاقية سارية لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تمديدها من خلال اتفاق مشترك.و

وكانت الإمارات قد أعلنت في نوفمبر الماضي، تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك في أعقاب زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لأول مرة لأنقرة منذ أكثر من 10 أعوام.

وكالة تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار هجوم دام بموقع نفطي في أبو ظبي وكالة تنشر صور أقمار صناعية تظهر آثار هجوم دام بموقع نفطي في أبو ظبي مقترحات من كما لفت وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أن تطبيع العلاقات التركية مع دولة الإمارات سيكون له تأثير على العديد من المجالات وأنهم بدأوا بالفعل رؤية هذه الآثار، موضحًا أن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للإمارات في فبراير/شباط المقبل ستضيف أيضًا دفعة جديدة لتلك العلاقات. ويسعى البلدان إلى إنهاء حالة التوتر التي شابت العلاقات بينهما بسبب قضايا إقليمية

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