النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 2014 وقفزة في الأسعار علماء صينيون يزفون بشرى سارة بعدإعلانهم عن اكتشاف علاجا جديدا لسرطان الرئة حكومة طالبان توجه دعوة إلى دول العالم بعد إعلانها استكمال كافة الشروط المطلوبة الفريق بن عزيز: هناك بشائر كبيرة للشعب اليمني عاجل.. تحرك تعزيزات عسكرية للمليشيات من محافظة البيضاء بإتجاه هذه المناطق «بن سلمان» يتحدث عن ضم اليمن ضمن المنظومة الخليجية ويؤكد :اليمن منّا ونحن منه الإصلاح يدين جرائم المليشيات المستمرة تجاه معارضيها وسعيها المتواصل لنهب أموالهم وممتلكاتهم - بيان هجوم أبوظبي..السيسي يثير غضب المليشيات ويعلن هذا الموقف الشجاع الأحزاب اليمنية تطالب ”التحالف“ بـ”استراتيجية فعالة“ لإنهاء الإرهاب الحوثي طهران: اللجوء للغارات ليس حلا وسنتعاون مع أي مبادرة لوقف الحرب باليمن
وجه القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، اليوم الأربعاء، دعوة إلى حكومات الدول للاعتراف رسميا بإدارة "طالبان" للبلاد.
وقال الملا محمد حسن أخوند، بأول مؤتمر صحفي في كابول، منذ أن تولى المنصب في سبتمبر/ أيلول الماضي: "أطلب من جميع الحكومات، وبخاصة الدول الإسلامية، بأن تبدأ الاعتراف"، مؤكدا أنه تم الوفاء بجميع الشروط، حسب وكالة "رويترز".
وكان رئيس الأركان في حكومة حركة "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، تعهد مؤخرا ببناء جيش قوامه 150 ألف عنصر. وقال رئيس الأركان، خلال مشاركته بحفل تخريج 500 عسكري في ولاية هرات، إن "لدى أفغانستان ما لا يقل عن 80 ألف فرد من الجيش يعملون حاليا في ثمانية فيالق في جميع أنحاء البلاد"، متعهدا ببناء جيش قوامه 150 ألف عنصر، وذلك حسب "Tolo News".
وأعلن أن "كل متطوع سيتم تجنيده في الجيش كما سنقوم بتجنيد محترفين" داعيا الحكومة الباكستانية إلى وقف إقامة السياج على طول خط دوراند.
وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) في 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان برئاسة محمد حسن آخوند، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 أغسطس/ آب الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة