الفريق بن عزيز: هناك بشائر كبيرة للشعب اليمني عاجل.. تحرك تعزيزات عسكرية للمليشيات من محافظة البيضاء بإتجاه هذه المناطق «بن سلمان» يتحدث عن ضم اليمن ضمن المنظومة الخليجية ويؤكد :اليمن منّا ونحن منه الإصلاح يدين جرائم المليشيات المستمرة تجاه معارضيها وسعيها المتواصل لنهب أموالهم وممتلكاتهم - بيان هجوم أبوظبي..السيسي يثير غضب المليشيات ويعلن هذا الموقف الشجاع الأحزاب اليمنية تطالب ”التحالف“ بـ”استراتيجية فعالة“ لإنهاء الإرهاب الحوثي طهران: اللجوء للغارات ليس حلا وسنتعاون مع أي مبادرة لوقف الحرب باليمن مصر تعلن عن إصابات بين مواطنيها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي وزارة الدفاع الأمريكية تعلن موقفها من الهجوم الحوثي على أبوظبي الإمارات تتحرك دوليًا ضد «الحوثيين» وتوجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن
اكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، بأن هناك بشائر كبيرة للشعب اليمني سينتهي على إثرها مشروع الدمار والخراب الحوثي بإذن الله.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفريق بن عزيز امس الثلاثاء خلال مراسم تشييع جثمان الشهيد العميد منصور العطية، قائد شرطة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة الجوف الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقدمة صفوف أبطال الجيش دفاعًا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد المليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.
وادان بن عزيز ما تقوم به المليشيا الحوثية الكهنوتية من جرائم إرهابية تستهدف اليمنيين، وكذا الأشقاء في دول التحالف العربي الذين جاؤوا لنصرة اليمنيين ضد مشروع إيران التدميري باليمن والمنطقة.