الفريق بن عزيز: هناك بشائر كبيرة للشعب اليمني

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اكد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، بأن هناك بشائر كبيرة للشعب اليمني سينتهي على إثرها مشروع الدمار والخراب الحوثي بإذن الله.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الفريق بن عزيز امس الثلاثاء خلال مراسم تشييع جثمان الشهيد العميد منصور العطية، قائد شرطة المنشآت وحماية الشخصيات بمحافظة الجوف الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقدمة صفوف أبطال الجيش دفاعًا عن الثورة والجمهورية والمكتسبات الوطنية ضد المليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران.

وادان بن عزيز ما تقوم به المليشيا الحوثية الكهنوتية من جرائم إرهابية تستهدف اليمنيين، وكذا الأشقاء في دول التحالف العربي الذين جاؤوا لنصرة اليمنيين ضد مشروع إيران التدميري باليمن والمنطقة.