عاجل.. تحرك تعزيزات عسكرية للمليشيات من محافظة البيضاء بإتجاه هذه المناطق

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دفعت مليشيات الحوثي الارهابية مساء اليوم الثلاثاء بتعزيزات عسكرية من محافظة البيضاء بإتجاه جبهات القتال بأطراف جنوبي مأرب واخرى بإتجاه اطراف مديرية عين بمحافظة شبوة.

ونقلت وكالة يمن للانباء عن مصادر بان هناك تعزيزات عسكرية للمليشيات تحركت قبل قليل من محافظة البيضاء بإتجاه مديرية الجوبة جنوبي مأرب وأخرى صوب أطراف مديرية عين بمحافظة شبوة.

واوضحت المصادر بأن التعزيزات الحوثية تهدف إلى محاولة المليشيات لاستعادة بعض مواقعها الاستراتيجية التي تم تحريرها من قبل قوات العمالقة والجيش الوطني.