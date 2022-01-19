«بن سلمان» يتحدث عن ضم اليمن ضمن المنظومة الخليجية ويؤكد :اليمن منّا ونحن منه

الأربعاء 19 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف نائب وزير الدفاع السعودي الامير، خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، عن مساعِ المملكة ودول الخليج العربي في ضم اليمن ضمن المنظومة الخليجية عامةً.

وقال الامير "بن سلمان"، في تغريدة له عبر تويتر،: تسعى المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني.

واضاف "بن سلمان"، قائلاً،؛ نؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه.

كما اشار نائب الدفاع السعودي في تغريدته،: وعود كاذبة وأوهام متكررة تروجها المليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم.

واختتم الامير "بن سلمان"، تغريدته بقوله،: أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث المليشيات الإرهابية.