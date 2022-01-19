عاجل.. تحرك تعزيزات عسكرية للمليشيات من محافظة البيضاء بإتجاه هذه المناطق «بن سلمان» يتحدث عن ضم اليمن ضمن المنظومة الخليجية ويؤكد :اليمن منّا ونحن منه الإصلاح يدين جرائم المليشيات المستمرة تجاه معارضيها وسعيها المتواصل لنهب أموالهم وممتلكاتهم - بيان هجوم أبوظبي..السيسي يثير غضب المليشيات ويعلن هذا الموقف الشجاع الأحزاب اليمنية تطالب ”التحالف“ بـ”استراتيجية فعالة“ لإنهاء الإرهاب الحوثي طهران: اللجوء للغارات ليس حلا وسنتعاون مع أي مبادرة لوقف الحرب باليمن مصر تعلن عن إصابات بين مواطنيها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي وزارة الدفاع الأمريكية تعلن موقفها من الهجوم الحوثي على أبوظبي الإمارات تتحرك دوليًا ضد «الحوثيين» وتوجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن رئيس الحكومة اليمنية يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات الوضع والتصعيد الحوثي الأخير
كشف نائب وزير الدفاع السعودي الامير، خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، عن مساعِ المملكة ودول الخليج العربي في ضم اليمن ضمن المنظومة الخليجية عامةً.
وقال الامير "بن سلمان"، في تغريدة له عبر تويتر،: تسعى المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني.
واضاف "بن سلمان"، قائلاً،؛ نؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه.
كما اشار نائب الدفاع السعودي في تغريدته،: وعود كاذبة وأوهام متكررة تروجها المليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم.
واختتم الامير "بن سلمان"، تغريدته بقوله،: أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث المليشيات الإرهابية.