هجوم أبوظبي..السيسي يثير غضب المليشيات ويعلن هذا الموقف الشجاع

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أعلن الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء دعم وتضامن مصر مع دولة الامارات وما تتخذه من خطوات واجراءات من اجل الدفاع عن اراضيها وسلامة مواطنيها.
جاء ذلك خلال إتصال أجراه السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حسب ما أفاد متحدث الرئاسة المصرية.
وعبر الرئيس السيسي عن ادانة مصر حكومة وشعباً لهذا العمل الارهابي من قبل ميليشيات الحوثى الذي أستهدف اراضي دولة الامارات الشقيقة.
وأكد السيسي دعم وتضامن مصر مع دولة الامارات وما تتخذه من خطوات واجراءات من اجل الدفاع عن اراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الاماراتي الشقيق، مشدداً سيادته على ارتباط أمن واستقرار دولة الامارات بالامن القومي المصري، وذلك امتداداً للعلاقات الاخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.