الأحزاب اليمنية تطالب ”التحالف“ بـ”استراتيجية فعالة“ لإنهاء الإرهاب الحوثي

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 337

دعا التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الثلاثاء، الحكومة والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية إلى "وضع استراتيجية فاعلة لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي".



جاء ذلك في بيان للتحالف الوطني، أدان فيه "الهجوم الإرهابي الذي أقدم عليه المتمرد الحوثي نيابة عن إيران ضد المنشآت المدنية والمدنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الاثنين".



وقال البيان، إن "ذلك الهجوم هو عمل إرهابي بالوكالة يحول الأراضي اليمنية إلى مصدر للإرهاب ويحمل اليمنيين تبعات هذا التهديد الإرهابي ليس لدولة الإمارات الشقيقة فحسب وإنما لأمن المنطقة والعالم".



وأضافت: إن "أحزاب التحالف الوطني ترى أن استخدام الأراضي اليمنية لأعمال إرهابية بالوكالة يعد استمرارا لنهج الحوثي العدواني على الشعب اليمني وشعوب المنطقة ويعرض اليمن وسمعته الدولية لأضرار يصعب تداركها"، مؤكدا، أن استخدام الأراضي اليمنية لأعمال إرهابية عمل يستعدي العالم كله لأنه يمثل تهديداً للأمن والسلام العالميين.



كما دعا البيان، الحكومة اليمنية والتحالف الداعم لها إلى العمل على إنهاء الإرهاب الحوثي ضد الشعب اليمني وجيرانه من خلال وضع استراتيجية فاعلة لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب تنفيذاً للقرار الأممي 2216.



وشدد على أن "هذا هو الطريق الذي سيؤدي إلى إنهاء الإرهاب في اليمن ويضمن السلام بين اليمنيين وبين اليمن وجيرانه ويحمي السلم العالمي وضمان سلامة وأمن طرق التجارة الدولية في البحر الأحمر وينهي مصادر زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".



وكانت الإمارات قد أعلنت، الإثنين، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم للحوثيين على مطار أبو ظبي الدولي، فيما شددت في بيان لاحق، على أنها تحتفظ بـ"حقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".



فيما أعلنت مليشيات الحوثي التابعة لإيران استهداف العاصمة الإماراتية أبو ظبي بطائرات مسيّرة وصواريخ، وذلك بعدما أعلنت شرطة أبو ظبي اندلاع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار العاصمة.