طهران: اللجوء للغارات ليس حلا وسنتعاون مع أي مبادرة لوقف الحرب باليمن

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أكدت الخارجية الإيرانية الثلاثاء، أن استمرار الحصار والضربات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية، ليست حلا للأزمة اليمنية، بينما ستزيد من حدة التوتر في المنطقة.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الخارجية خطيب زاده قوله إن بلاده تدعم دائما مبادرة الحل السياسي على أساس "إنهاء حصار الشعب اليمني، ووقف الحرب وعدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية".
وأضاف أن طهران مستعدة "للتعاون والمشاركة في أي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ سبع سنوات.