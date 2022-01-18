مصر تعلن عن إصابات بين مواطنيها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي

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أعلنت وزارة الخارجية المصرية إصابة مصريين اثنين، في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الإثنين.
وفي بيان، صادر عن الخارجية المصرية، اطمأن السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، على حالة المواطنين المصريين هاتفيا، وتابع موقف المصابيّن، وذلك في إطار متابعة السفارة لأحوال الجالية المصرية في الإمارات.
وأفاد السفير شريف البديوي- بعد تواصله مع المُصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة لهما- بأنهما في حالة صحية جيدة، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر أن يلتقي بهما غدا الأربعاء 19 يناير.
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد تعرضت لهجوم إرهابي آثيم من ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة على بعض الأماكن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وفي وقت سابق، أعلنت المملكة أنها سترد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تتعرض لها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضيها، وتهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الاعتداءات الآثمة على المدن والأعيان المدنية في المملكة والإمارات وعلى أمن الممرات المائية الدولية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتؤكد أن الميليشيا مازالت بعيدة عن الحلول السياسية، ورهينة لإملاءات داعمها الإقليمي الذي يَعد المنطقة وأمنها أوراقا تفاوضية.