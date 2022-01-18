وزارة الدفاع الأمريكية تعلن موقفها من الهجوم الحوثي على أبوظبي

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أدانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الهجوم الذي نفذته مليشيا الحوثي على أبوظبي، ووصفته بـ”الإرهابي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن واشنطن لديها شراكة راسخة مع دولة الإمارات في مجال الدفاع.
وأضاف أن الإمارات لديها قدرات دفاعية هائلة للدفاع عن أراضيها بوجه الحوثي المدعوم من إيران