السفير العرادة يبحث مع وزير الثقافة والشباب والرياضة الموريتاني آخر المستجدات اليمنية

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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بحث سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي، آخر المستجدات والتطورات والأحداث على الساحة اليمنية، وتعزيز أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسُبل تطويرها.

واستعرض السفير العرادة، أوجه الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد أبناء الشعب اليمني ومواصلتها محاصرة المدن والقرى وقصفها بالصواريخ والطائرات المسيرة، كذلك اعتدائاتها المستمرة ضد الدول الشقيقة وآخرها استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استهداف مطار أبوظبي بعدة طائرات مسيرة، وأسفر هذا الهجوم السافر عن مقتل عدد من الأبرياء ..

متطرقا إلى الدور الإيراني في دعم المليشيات الحوثية بشكل مباشر وتهديدها للأمن القومي العربي. من جانبه أكد وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية، على موقف موريتانيا الدائم والثابت تجاه اليمن ودعمها للشرعية في كل المواقف وبذلها لكل الجهود الدبلوماسية إلى جانب الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.