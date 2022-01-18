”مأرب“ تلتهم أكثر من 100 عنصراً حوثياً خلال 24 ساعة

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 568

أعلن التحالف العربي، الثلاثاء 18 يناير/كانون ثاني، مقتل 80 حوثيا في عمليات استهداف نفذها خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظة مأرب وسط اليمن.

وقال التحالف في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء السعودية، إنه "نفذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف أن "الاستهدافات أدت إلى تدمير 9 آليات عسكرية ومقتل أكثر من 80 عنصرا حوثيا"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن “قوات الجيش والمقاومة الشعبية تواصل التقدم جنوب مارب وتصل إلى محيط معسكر أم ريش”.

وأشار المركز إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 حوثياً وجرح آخرين خلال المعارك، وتدمير 4 آليات معادية بغارات لطيران التحالف.

ومؤخراً صعد التحالف من عملياته العسكرية ضد الحوثيين في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، بالتزامن مع إعلان قوات الجيش وألوية العمالقة استعادة مناطق واسعة في هذه المحافظات بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.