تحدث عن انتصارات نوعية أطاحت بسمعة المليشيات.. صحفي يمني ينبش في ملفات الاخير - فضح اهداف داعميها وهذا ما قاله عن المهمة السرية لـ خبراء «حزب الله»في «اليمن» ”الزبيدي“ يعلن عن شروط جديدة لاستكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“ صورة مثيرة للجدل حول يوم القيامة دار الإفتاء المصرية تدخل لحسم المضوع خالد بن سلمان يوجه رسالة تهديد مباشرة لجماعة الحوثي ويكشف ماذا ينتظرها أكدت انها لن تقف مكتوفة الأيدي.. قبائل حضرموت تطالب الرئيس ”هادي“ بموقف حازم تجاه دعوات التجنيد خارج المؤسسة العسكرية والأمنية الانتقالي الجنوبي يمضي في تنفيذ مخطط خطير يستهدف ضرب حضرموت من الداخل والقبائل تطالب هادي بموقف حازم وتتوعد: لن نقف مكتوفي الأيدي صحيفة: استهداف أبوظبي تزامن مع انعقاد مؤتمر عالمي مهم في العاصمة الإماراتية رويترز: سقوط قتلى في غارات ليلية على العاصمة صنعاء بسبب الابتزاز .. شركة نفط كندية بوادي حضرموت تسرح موظفيها وتُعلّق عملها الهجوم الحوثي على أبوظبي يفتح النار في أمريكا على الرئيس بايدن
وضع عيدروس الزبيدي رئيس ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا أن شروطا جديدة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا ان استكمال تنفيذه يبدأ بتعيين محافظي ومدراء أمن المحافظات الجنوبية.
وأضاف الزبيدي -خلال لقائه الثلاثاء مبعوثة مملكة النرويج لليمن شارستي ترومسدال في أبوظبي- أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض يبدأ أيضا بنقل القوات العسكرية من وادي حضرموت والمهرة لجبهات القتال لهزيمة الحوثيين، حد قوله.
وخلال اللقاء دعا الزبيدي، مملكة النرويج والمجتمع الإقليمي إلى دعم الاقتصاد اليمني المتدهور لتخفيف معاناة المواطنين، وفقا لما نقله موقع المجلس.
وجدد تمسكه بوجود مجلسه في أي مشاورات سلام قادمة برعاية الأمم المتحدة تنهي الحرب المستمرة منذ سنوات في البلد.