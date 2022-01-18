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”الزبيدي“ يعلن عن شروط جديدة لاستكمال تنفيذ ”اتفاق الرياض“

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار
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وضع عيدروس الزبيدي رئيس ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا أن شروطا جديدة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكدا ان استكمال تنفيذه يبدأ بتعيين محافظي ومدراء أمن المحافظات الجنوبية.

وأضاف الزبيدي -خلال لقائه الثلاثاء مبعوثة مملكة النرويج لليمن شارستي ترومسدال في أبوظبي- أن استكمال تنفيذ اتفاق الرياض يبدأ أيضا بنقل القوات العسكرية من وادي حضرموت والمهرة لجبهات القتال لهزيمة الحوثيين، حد قوله.

وخلال اللقاء دعا الزبيدي، مملكة النرويج والمجتمع الإقليمي إلى دعم الاقتصاد اليمني المتدهور لتخفيف معاناة المواطنين، وفقا لما نقله موقع المجلس.

وجدد تمسكه بوجود مجلسه في أي مشاورات سلام قادمة برعاية الأمم المتحدة تنهي الحرب المستمرة منذ سنوات في البلد.

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