صورة مثيرة للجدل حول يوم القيامة دار الإفتاء المصرية تدخل لحسم المضوع

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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ردت دار الإفتاء المصرية على صورة مثيرة للجدل منسوبة لها حول اقتراب موعد يوم القيامة وضرورة الاستعداد له.

وكذبت دار الإفتاء المصرية الصورة المنسوبة لها، التي تضمنت عبارة: الساعة اقتربت.. وعلى البشر الاستعداد للقاء الله.

وقالت دار الإفتاء المصرية: هذه الصورة مفبركة فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية.

وكان الأزهر قد قال في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله، والساعة تأتي الناس بغتة".. مضيفا أنه "تابع ما يثار بين الحين والآخر من أن قيام الساعة أو نهاية العالم يوم كذا، أو يوم كذا.. أو نحو ذلك من الشائعات والإطلاقات التي تخالف كتاب الله عز وجل وما صح من سنة سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم.."