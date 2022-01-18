خالد بن سلمان يوجه رسالة تهديد مباشرة لجماعة الحوثي ويكشف ماذا ينتظرها

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الثلاثاء، أن جماعة الحوثي “اختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار”.
وتبنى الحوثيون هجمات “بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ومجنحة”، الاثنين، استهدفت منشآت في منطقة المصفح، وموقع في مطار أبوظبي الجديد قيد الإنشاء، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6.
وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر: “يمثل اعتداء الميليشيات الحوثية اليوم على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة تهديداً لأمن دولنا والمنطقة بأكملها”.
وأضاف: “المسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارا تصعيديا وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار”.
وأكد أن “استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهداً دوليا للتصدي له”.
وذكر: “في هذه اللحظات التاريخية التي تشهد تقدما عسكريا في جميع المحاور في اليمن، ستسجل المواقف البطولية لكل قادتها ورجالها من كل الأطراف بأحرف من ذهب، وسيتبعها تحقيق نجاحات أخرى – بإذن الله- تعجل بالأمن والاستقرار للشعب اليمني والمنطقة”.