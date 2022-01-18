أكدت انها لن تقف مكتوفة الأيدي.. قبائل حضرموت تطالب الرئيس ”هادي“ بموقف حازم تجاه دعوات التجنيد خارج المؤسسة العسكرية والأمنية

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالبت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، رئاسة الجمهورية، باتخاذ موقف حازم إزاء التجاوزات التي تهدد وحدة الصف وتجر المناطق المحررة للصراعات والحروب الأهلية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها مرجعية حلف قبائل حضرموت والداي والصحراء إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وجاء في الرسالة: "إننا في مرجعية قبائل حضرموت لن نقف مكتوفي الأيدي ضد كل من يضمر الشر لحضرموت وأهلها وسكينتها وستكون لأبناء حضرموت الكلمة الفصل ضد كل طامع بنشر الفوضى".

وجددت تأييد مرجعية قبائل حضرموت للمطالبات الحقوقية لأبناء المحافظة، مطالبين "الرئيس بتلبيتها في أسرع وقت".

وباركت الانتصارات التي يحرزها ابطال الجيش الوطني وقوات العمالقة والقبائل في شبوة ومأرب والبيضاء.

وكانت مرجعية حلف قبائل حضرموت والسلطة المحلية في المحافظة أعلنت رفضها للإجراءات والدعوات الرامية لتجنيد الشباب الحضرمي خارج المؤسسة العسكرية والأمنية.