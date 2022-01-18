خالد بن سلمان يوجه رسالة تهديد مباشرة لجماعة الحوثي ويكشف ماذا ينتظرها أكدت انها لن تقف مكتوفة الأيدي.. قبائل حضرموت تطالب الرئيس ”هادي“ بموقف حازم تجاه دعوات التجنيد خارج المؤسسة العسكرية والأمنية الانتقالي الجنوبي يمضي في تنفيذ مخطط خطير يستهدف ضرب حضرموت من الداخل والقبائل تطالب هادي بموقف حازم وتتوعد: لن نقف مكتوفي الأيدي صحيفة: استهداف أبوظبي تزامن مع انعقاد مؤتمر عالمي مهم في العاصمة الإماراتية رويترز: سقوط قتلى في غارات ليلية على العاصمة صنعاء بسبب الابتزاز .. شركة نفط كندية بوادي حضرموت تسرح موظفيها وتُعلّق عملها الهجوم الحوثي على أبوظبي يفتح النار في أمريكا على الرئيس بايدن عاجل: التحالف يعلن عن ضربات جديدة في صنعاء وتدمير هدف ثمين في جبل النبي شعيب ” بن زايد“ طلب من ”بلينكن“ إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية رغد صدام حسين تكشف عن هدف واحد لإيران من استهداف أبوظبي وتصف الحوثيين بالأدوات
طالبت مرجعية حلف قبائل حضرموت الوادي والصحراء، رئاسة الجمهورية، باتخاذ موقف حازم إزاء التجاوزات التي تهدد وحدة الصف وتجر المناطق المحررة للصراعات والحروب الأهلية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها مرجعية حلف قبائل حضرموت والداي والصحراء إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وجاء في الرسالة: "إننا في مرجعية قبائل حضرموت لن نقف مكتوفي الأيدي ضد كل من يضمر الشر لحضرموت وأهلها وسكينتها وستكون لأبناء حضرموت الكلمة الفصل ضد كل طامع بنشر الفوضى".
وجددت تأييد مرجعية قبائل حضرموت للمطالبات الحقوقية لأبناء المحافظة، مطالبين "الرئيس بتلبيتها في أسرع وقت".
وباركت الانتصارات التي يحرزها ابطال الجيش الوطني وقوات العمالقة والقبائل في شبوة ومأرب والبيضاء.
وكانت مرجعية حلف قبائل حضرموت والسلطة المحلية في المحافظة أعلنت رفضها للإجراءات والدعوات الرامية لتجنيد الشباب الحضرمي خارج المؤسسة العسكرية والأمنية.