خالد بن سلمان يوجه رسالة تهديد مباشرة لجماعة الحوثي ويكشف ماذا ينتظرها أكدت انها لن تقف مكتوفة الأيدي.. قبائل حضرموت تطالب الرئيس ”هادي“ بموقف حازم تجاه دعوات التجنيد خارج المؤسسة العسكرية والأمنية الانتقالي الجنوبي يمضي في تنفيذ مخطط خطير يستهدف ضرب حضرموت من الداخل والقبائل تطالب هادي بموقف حازم وتتوعد: لن نقف مكتوفي الأيدي صحيفة: استهداف أبوظبي تزامن مع انعقاد مؤتمر عالمي مهم في العاصمة الإماراتية رويترز: سقوط قتلى في غارات ليلية على العاصمة صنعاء بسبب الابتزاز .. شركة نفط كندية بوادي حضرموت تسرح موظفيها وتُعلّق عملها الهجوم الحوثي على أبوظبي يفتح النار في أمريكا على الرئيس بايدن عاجل: التحالف يعلن عن ضربات جديدة في صنعاء وتدمير هدف ثمين في جبل النبي شعيب ” بن زايد“ طلب من ”بلينكن“ إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية رغد صدام حسين تكشف عن هدف واحد لإيران من استهداف أبوظبي وتصف الحوثيين بالأدوات
يمضي ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي،المدعوم من دولة الامارات، في تنفيذ مخطط خطير يستهدف ضرب محافظة حضرموت (شرق اليمن)، من خلال تجنيد آلاف العناصر المليشاوية خارج اطار مؤسسات الدولة الرسمية.
بهذا الشأن وجهت مرجعية قبائل حضرموت،رسالة الى الرئيس عبدربه منصور هادي، امس الاثنين، طالبته فيها بموقف حازم تجاه دعوات التجنيد خارج مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية التي أطلقتها مكونات تابعة لمليشيات المجلس الانتقالي.
وقالت مرجعية القبائل في الرسالة (اطلع عليها مأرب برس) أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل من يضمر الشر لحضرموت وأهلها وسكينتها.
واعتبرت دعوات التجنيد من التجاوزات الخطيرة التي تهدد وحدة الصف ضد المشروع الفارسي، وتجر المناطق المحررة للصراعات والحروب الأهلية.
وجددت المرجعية تأييدها لكل المطالبات الحقوقية لأبناء حضرموت والتي أكدت عليها في كل بياناتها ومواقفها، وطالبت بسرعة الاستجابة لها.
يأتي ذلك بعد ان أعلنت ما تسمى لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) التابعة لكتلة حلف وجامع حضرموت التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا،يوم الاحد، فتح باب التسجيل لتجنيد 25 ألف مقاتل خارج مؤسسات الدولة.
وكان محافظ حضرموت فرج البحسني حذر ،قبل ايام من التجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية،وقال انه أمر غير مقبول، وخروج عن القانون والنظام والدستور.
وهاجهت قيادات الانتقالي من بينها المحافظ السابق لحضرموت بن بريك، المحافظ البحسني، بسبب هذه التصريحات، وطالبته بالرحيل.
وسبق ان حذرت السلطة المحلية بحضرموت من هذا المخطط الخطير للانتقالي ،وقالت قبل ايام ان جنود إماراتيين يشرفون على معسكرات للانتقالي في حضرموت.
وكشفت عن ارسال العشرات من ابناء محافظة أبين للتجنيد مع الانتقالي في حضرموت.