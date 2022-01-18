صحيفة: استهداف أبوظبي تزامن مع انعقاد مؤتمر عالمي مهم في العاصمة الإماراتية

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الهجمات الحوثية التي استهدفت العاصمة الاماراتية تزامنت مع اجتماع عالمي مهم في أبوظبي.
وقالت الصحيفة، إن هجمات الحوثيين وقعت في يوم اجتمع فيه مسؤولون تنفيذيون في صناعة الطاقة من جميع أنحاء العالم في أبو ظبي لحضور مؤتمر سنوي.
وامس الإثنين، أعلنت الإمارات مقتل ثلاثة أشخاص (هنديين وباكستاني) وإصابة ستة آخرين، جراء انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفّح في أبوظبي.
من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثيين إن جماعته نفذت عملية عسكرية وصفها بالًنوعيةً والناجحةً استهدفتْ من خلالِها مطاري دبي وأبوظبي ومصفاةَ النفطِ في المصفحِ وعددا من المواقعِ والمنشآتِ الإماراتيةِ الهامةِ والحساسةِ.