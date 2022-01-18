رويترز: سقوط قتلى في غارات ليلية على العاصمة صنعاء

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قتل 14 شخصا ،على الاقل بغارات ليلية متفرّقة على العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصدر طبي وسكان قولهم، إن أربعة عشر شخصا قتلوا في حصيلة أولية لغارات ليلية نفذها التحالف بصنعاء امس الاثنين.

واستهدفت المقاتلات الحربية للتحالف بغارتين منزلا في الحي الليبي المجاور لمقر الفرقة الأولى مدرع سابقا، ما أدى إلى مقتل مدير كلية الطيران والدفاع الجوي التابعة للحوثيين، العميد عبدالله الجنيد، وعدد من أفراد أسرته، إلى جانب آخرين.

وطال القصف منزلي العميد الجنيد وشقيقه، ما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء.

كما استهدفت المقاتلات الحربية مبنى قيد الإنشاء تابعا لمجلس النواب في شارع الستين ومقرَ الكلية الحربية ومواقع أخرى في المدينة.

اما التحالف، فقال أنه تم استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة اليمنية،امس الاثنين

وأكد أن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد.