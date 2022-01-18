الهجوم الحوثي على أبوظبي يفتح النار في أمريكا على الرئيس بايدن

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يقول عنهم الرئيس جو بايدن إنهم ليسوا إرهابيين، قاموا بشن ضربة إرهابية صاروخية على نقطتي نقل عالميتين في أبوظبي.

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن الإماراتيين والأميركيين الذين يقيمون هناك معرضون للخطر.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تلغي على الفور عرضها بتخفيف العقوبات عن الإرهاب.

وفتح الهجوم الحوثي الاخير على ابوظبي النار على قرارات بايدن المتعلقة برفع جماعة الحوثي من قائمة الارهاب.

فقد وصف السيناتور الجمهوري البارز جيم انهوف، عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، ميليشيات الحوثي بـ"الإرهابية".

وقال: كان من الخطأ من قبل إدارة بايدن رفع تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب.

وتابع "يجب استعادة هذا التصنيف الآن"..داعيا إلى تصنيفها منظمة إرهابية.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "تظهر هجمات اليوم المميتة على أصدقائنا في الإمارات مرة أخرى أن الحوثيين المدعومين من إيران إرهابيون".

وطالبت الامارات من امريكا اعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة ارهابية، عقب الهجوم الحوثي الذي استهدف،امس، صهاريج للمحروقات البترولية في ابوظبي.