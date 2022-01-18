الهجوم الحوثي على أبوظبي يفتح النار في أمريكا على الرئيس بايدن عاجل: التحالف يعلن عن ضربات جديدة في صنعاء وتدمير هدف ثمين في جبل النبي شعيب ” بن زايد“ طلب من ”بلينكن“ إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية رغد صدام حسين تكشف عن هدف واحد للهجوم على أبوظبي والدولة التي تقف خلفه وتصف المنفذين بالأدوات عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي يطالب بوضع الحوثيين في قائمة الإرهاب وينتقد قرار بايدن السعودية تعلن الجاهزية الكاملة للتعامل مع التعنت الحوثي والدفاع عن المملكة والمنطقة الصالحي: ترسانة الحوثي الممولة ايرانيا خطر على المنطقة باسرها "بمعدل 15 ألف دولار في الثانية".. الجائحة ترأف بالأغنياء وتقهر الفقراء الكويت... أمين عام البرلمان يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة النفط يصعد لقمة أكثر من 7 سنوات بفعل التوتر في الشرق الأوسط
أعلن التحالف العربي مساء الثلاثاء شن ضربات جوية جديدة على معاقل ومعسكرات الحوثيين في العاصمة صنعاء.
وقال في بيان مقتضب: قصفنا معاقل الحوثيين بصنعاء ودمرنا منظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب.