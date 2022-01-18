” بن زايد“ طلب من ”بلينكن“ إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن وزير الخارجية عبد الله بن زايد طلب خلال اتصال هاتفي يوم الإثنين، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كمنظمة إرهابية.



ونقل الموقع عن ماسماه "مصدر إماراتي رفيع" إنه جرى خلال الاتصال بين الوزيرين الإماراتي والأمريكي، مناقشة "إعادة تصنيف الحوثيين بناءً على أفعالهم الحالية".



واعتبرت الهجمات الأخيرة على أهداف مدنية في أبوظبي واختطاف سفينة ترفع العلم الإماراتي تندرج بوضوح في خانة الإرهاب.



وبعد أقل من شهر على توليه منصبه، تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار إدارة ترامب بشأن التصنيف، وقال إنها أعاقت المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.



ومنذ ذلك الحين، صعد الحوثيون من هجماتهم ضد السعودية ودول أخرى في المنطقة، بما في ذلك هجوم يوم الإثنين في أبو ظبي.



وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت في بيان اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك تسبب بمقتل وإصابة 9 أشخاص، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.



و شددت في بيان لاحق، على أنها تحتفظ بـ"حقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".



وتبنت مليشيا الحوثي الإيرانية على لسان متحدثها العسكري الهجوم على المنشآت الإماراتية، الذي قال إنه تم بخمسة صواريخ باليستية وعدد كبير من الطائرات المُسيّرة.