رغد صدام حسين تكشف عن هدف واحد للهجوم على أبوظبي والدولة التي تقف خلفه وتصف المنفذين بالأدوات

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

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علقت ، رغد، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على الهجوم الذي استهدف ابوظبي وتبنته جماعة الحوثي في اليمن.

ووصفت ما جرى بأنه جريمة جديدة نفذتها أدوات تحركها دولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب (في اشارة للحوثيين وايران)، لاستغلال العمليات الإجرامية والضغوط السياسية كورقة في مفاوضات الملف النووي.

وأعربت رغد صدام حسين، عبر حسابها على تويتر، عن تضامنها مع الامارات وإدانتها واستنكارها لهذا الاعتداء الإرهابي، متهمة إيران من دون أن تسمها بالوقوف وراء هذا الاعتداء.

وأشارت ابنه الرئيس العراقي الراحل في السياق إلى أن "الهدف من هذه العمليات الإجرامية يتمثل في ممارسة ضغوط سياسية كورقة في مفاوضات الملف النووي".

وكتبت: (ادين واستنكر الاعتداء الإرهابي الذي أستهدف دولة #الامارات العربية المتحدة، وان ماحدث جريمة جديدة تُضاف لسجل جرائم المنفذين الذين باتوا أدوات تحركها دولة إقليمية معروفة بحقدها على العرب، لاستغلال العمليات الإجرامية والضغوط السياسية كورقة في مفاوضات الملف النووي).

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت امس اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.