عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي يطالب بوضع الحوثيين في قائمة الإرهاب وينتقد قرار بايدن

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 384

وصف السيناتور الجمهوري البارز جيم انهوف، عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، ميليشيات الحوثي بـ"الإرهابية"، ودعا إلى تصنيفها منظمة إرهابية، مدينا الهجوم الذي تعرضت له الإمارات وتبنته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "تظهر هجمات اليوم المميتة على أصدقائنا في الإمارات مرة أخرى أن الحوثيين المدعومين من إيران إرهابيون"، مضيفاً "كما أشرت العام الماضي، كان من الخطأ من قبل إدارة بايدن رفع تصنيف الحوثيين من قائمة الإرهاب"، وتابع "يجب استعادة هذا التصنيف الآن".

وكانت واشنطن قد تعهّدت، الاثنين، بمحاسبة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم مطار أبوظبي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان اليوم، إن واشنطن تدين بشدة الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي" على منشآت مدنية في أبوظبي بالإمارات وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما أضاف "سنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين"، مؤكداً التزام أميركا بأمن دولة الإمارات، ونحن نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين في مواجهة جميع التهديدات التي تتعرض لها أراضيهم.

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إدانة واستنكار الولايات المتحدة بشدة للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "نجدد التزامنا الراسخ بأمن الإمارات ونقف متحدين مع شركائنا الإماراتيين".

هذا وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت امس اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.