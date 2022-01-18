السعودية تعلن الجاهزية الكاملة للتعامل مع التعنت الحوثي والدفاع عن المملكة والمنطقة الصالحي: ترسانة الحوثي الممولة ايرانيا خطر على المنطقة باسرها "بمعدل 15 ألف دولار في الثانية".. الجائحة ترأف بالأغنياء وتقهر الفقراء الكويت... أمين عام البرلمان يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة النفط يصعد لقمة أكثر من 7 سنوات بفعل التوتر في الشرق الأوسط بالأسماء.. قيادات حوثية متورطة في نهب مساعدات اليمنيين اعتزال نتنياهو يفجّر صراعاً في الليكود بعد الحكم الصادر من النيابة العامة النيابة العامة بالإمارات تدعو لـ"الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس بعد هجوم الحوثي تفاصيل يوم دموي في السوداني عشية وصول وقد أميركي للوساطة العالم يتحد ضد المليشيات.. إدانات عالمية وعربية واسعة على هجوم أبوظبي
قال الصحفي والناشط السياسي، محمد الصالحي، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني، أن "استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية لمطار ابو ظبي الدولي، "يوضح كيف أن ترسانتهم لا تزال قوية للغاية والخطر الذي تمثله هذه المجموعة على المنطقة بأسرها“.
وأكد الصالحي وهو رئيس تحرير صحيفة ”مأرب برس“ ـ يومية متوقفة عن الصدور منذ اجتياح العاصمة صنعاء في ديسمبر 2014 ـ أكد إن "وجود هذا التدريب الممول من إيران في شبه الجزيرة العربية يمثل خطرا علينا وعلى العبور البحري في البحر الأحمر ”.
ورأى "الصالحي" في حديث لصحيفة “ Formiche“ الايطالية أنه من غير المرجح أن يكون الهجوم قد بدأ من الأراضي اليمنية. بدلاً من ذلك ، يشرح "لقد بدأ من الأراضي العمانية أو الإيرانية".
وتبنت مليشيا الحوثي الإيرانية على لسان متحدثها العسكري الهجوم على المنشآت الإماراتية، الذي قال إنه تم بخمسة صواريخ باليستية وعدد كبير من الطائرات المُسيّرة.