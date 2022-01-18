الصالحي: ترسانة الحوثي الممولة ايرانيا خطر على المنطقة باسرها

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 368

قال الصحفي والناشط السياسي، محمد الصالحي، الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني، أن "استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية لمطار ابو ظبي الدولي، "يوضح كيف أن ترسانتهم لا تزال قوية للغاية والخطر الذي تمثله هذه المجموعة على المنطقة بأسرها“.

وأكد الصالحي وهو رئيس تحرير صحيفة ”مأرب برس“ ـ يومية متوقفة عن الصدور منذ اجتياح العاصمة صنعاء في ديسمبر 2014 ـ أكد إن "وجود هذا التدريب الممول من إيران في شبه الجزيرة العربية يمثل خطرا علينا وعلى العبور البحري في البحر الأحمر ”.

ورأى "الصالحي" في حديث لصحيفة “ Formiche“ الايطالية أنه من غير المرجح أن يكون الهجوم قد بدأ من الأراضي اليمنية. بدلاً من ذلك ، يشرح "لقد بدأ من الأراضي العمانية أو الإيرانية".

وتبنت مليشيا الحوثي الإيرانية على لسان متحدثها العسكري الهجوم على المنشآت الإماراتية، الذي قال إنه تم بخمسة صواريخ باليستية وعدد كبير من الطائرات المُسيّرة.