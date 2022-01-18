الكويت... أمين عام البرلمان يتعرض للإغماء والغانم يرفع الجلسة

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بعد حدث مفاجئ.

وتعرض أمين عام المجلس عادل اللوغاني للإغماء، خلال جلسة اليوم وتم نقله إلى المستشفى، حسب صحيفة النهار الكويتية.

وكانت الجلسة قد افتتحت صباح اليوم بحضور خمسة وزراء، وكان من المقرر أن يتم فيها مناقشة عدد كبير من البنود، التي حضر الوزراء للإجابة عليها