النفط يصعد لقمة أكثر من 7 سنوات بفعل التوتر في الشرق الأوسط

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات، مما يؤدي لتصعيد الأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.

وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة، "التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق". وبحلول الساعة (02:30) بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق 87 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين البالغ 84.78 دولار الذي بلغته في وقت سابق.

وكانت تعاملات أمس الاثنين محدودة، بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.