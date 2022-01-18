النيابة العامة بالإمارات تدعو لـ"الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس بعد هجوم الحوثي

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 330

ردا على الهجوم "الحوثي" الذي استهدف مطار أبو ظبي، نشرت النيابة العامة الإماراتية "في "تويتر"، المادة 43 من الدستور التي تنص على الخدمة العسكرية.

، قالت النيابة العامة الإماراتية: "الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. المادة 43 من الدستور".

وأعلنت شرطة أبو ظبي، أمس الاثنين، عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة أبو ظبي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى "رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق