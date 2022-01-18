العالم يتحد ضد المليشيات.. إدانات عالمية وعربية واسعة على هجوم أبوظبي في اتصال مع بن زايد .. بن سلمان يدين العملية الإرهابية التي تعرضت لها أبو ظبي واشنطن تتوعّد بـ "محاسبة" ميلشيا الحوثي على هجوم أبوظبي عاجل: مقتل مدير الكلية الحربية السابق بغارة للتحالف بالعاصمة صنعاء اجتماع موسع لقيادات المهرة والمحافظ يحذر: ”لن نتهاون في فرض هيبة الدولة“ قيادة القوات المشتركة للتحالف : سنتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع سلوكيات الحوثي العدائية الإمارات تتحرك دولياً للضغط على واشنطن لإعادة الحوثيين في ”قائمة الإرهاب“ التحالف يعلن استهداف صيد «حوثي» ثمين شمال صنعاء الإمارات تعلن الحرب على مليشيات طهران في اليمن - بيان حزب ”الاصلاح“ يدين هجوم الحوثي على ”أبو ظبي“ ويشدد على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2216
تعهّدت الولايات المتحدة الإثنين "بمحاسبة" ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم دام على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة.
وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة" والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء.
وأضاف في بيان أن " ميلشيات الحوثي أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين لمحاسبتهم".
وتابع سوليفان "التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم".
وأعلنت ميلشيات الحوثي الإرهابية مسؤوليتهم عن الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص بانفجار صهاريج وقود.