واشنطن تتوعّد بـ "محاسبة" ميلشيا الحوثي على هجوم أبوظبي

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تعهّدت الولايات المتحدة الإثنين "بمحاسبة" ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم دام على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة.

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة" والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء.

وأضاف في بيان أن " ميلشيات الحوثي أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم، وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين لمحاسبتهم".

وتابع سوليفان "التزامنا بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ ونحن نقف مع شركائنا الإماراتيين ضد كل التهديدات لأراضيهم".

وأعلنت ميلشيات الحوثي الإرهابية مسؤوليتهم عن الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص بانفجار صهاريج وقود.