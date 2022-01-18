عاجل.. التحالف يثأر للإمارات.. مقتل قيادي حوثي برتبة لواء في غارة بصنعاء

الثلاثاء 18 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قناة “الحدث” في نبأ عاجل لها، نقلًا عن مصادر مقتل القيادي بمليشيا الحوثي اللواء الركن طيار عبدالله قاسم الجنيد، مع قيادات أخرى بغارة لمقاتلات التحالف استهدفت اجتماعاً لهم في صنعاء.

وأعلن التحالف، أن القوات الجوية تنفذ عمليات جوية على مدار ٢٤ ساعه فوق العاصمه صنعاء.

وقال التحالف في بيان له :نطلب من أهلنا في صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيا الحوثية حرصاً على سلامتهم.