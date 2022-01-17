عاجل: مقتل مدير الكلية الحربية السابق بغارة للتحالف بالعاصمة صنعاء

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اكدت مصادر محلية واعلامية، مقتل اللواء الركن عبدالله قاسم الجنيد وقيادات حوثية اخرى بغارة للتحالف العربي شمال العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر ان الجنيد قتل بغارة لمقاتلات التحالف، مساء اليوم، فيما تحدثت مصادر ان الغارة استهدفت اجتماعاً لهم في منزل ”الجنيد“ بالمدينة الليبية شمال العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر ان عدد من افراد اسرة مدير كلية الطيران السابق، عبدالله قاسم الجنيد، قتلوا في الغارة نفسها.

يذكر ان مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية كثيفة على عدد من مواقع المليشيا الحوثي في صنعاء، وذلك رداً على استهداف الحوثي لمطار ابوظبي صباح اليوم .

وأعلن التحالف، مساء اليوم، بدء تنفيذ ضربات جوية على صنعاء ردا على التهديد وللضرورة العسكرية، مؤكدا استهدافه قيادات إرهابية شمال صنعاء وان الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات.