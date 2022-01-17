اجتماع موسع لقيادات المهرة والمحافظ يحذر: ”لن نتهاون في فرض هيبة الدولة“

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أكد محافظ المهرة، محمد علي ياسر، الإثنين، أن السلطة المحلية، لن تتهاون في تثبيت الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة بالمحافظة شرقي اليمن.
جاء ذلك خلال ترأسه لقاءاً تشاورياً للمكاتب التنفيذية والأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشخصيات الاجتماعية، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة، وفق مركز المهرة الإعلامي.
وقال ياسر، إن السلطة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي ممارسات تخل بالأمن والاستقرار بالمحافظة أو تسيء للتحالف العربي، وسيتم ملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وضبطهم وسيكونون عرضة للمساءلة القانونية وفق القانون والنظام.
وأشاد بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية للمهرة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن هذا الدعم سيظل محل تقدير واحترام وان العلاقة الأخوية التي تربط اليمن بالمملكة أقوى من أي وقت مضى. كما ثمن المحافظ الدعم الذي تقدمه سلطنة عمان ودولة الإمارات.
وأضاف أن السلطة لن تتهاون في تثبيت الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة بالمحافظة ولن تسمح بالعبث والفوضى وأن أمن المحافظة خط أحمر، مثمنا جهود وتضحيات الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في تعزيز حالة الأمن والسكينة العامة ومكافحة التهريب والظواهر المخلة بالأمن.
كما حيا الانتصارات العظيمة التي تحققها قوات العمالقة والجيش الوطني والمقاومة في جبهات القتال في محافظة شبوة ومحافظة مأرب ضد المليشيات الحوثية الانقلابية.
وأشار إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته دول التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الأمارات ساعد بشكل كبير في هذه الانتصارات المحققة.
من جانبهما أكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكيل المحافظة مختار بن عويّض، على اهمية التلاحم والوقوف صفاً واحدا الى جانب السلطة المحلية، مشيرين إلى أن المهرة ستظل حاضنة لجميع أبناء اليمن.