التحالف يعلن استهداف صيد «حوثي» ثمين شمال صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الاثنين أنه استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء.
وأكد التحالف أنه تم استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء.
وأوضح التحالف أن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد.