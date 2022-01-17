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التحالف يعلن استهداف صيد «حوثي» ثمين شمال صنعاء

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الاثنين أنه استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء.

 

وأكد التحالف أنه تم استهداف قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء.

 

وأوضح التحالف أن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد.

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