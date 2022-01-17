الامارات تتوعد الحوثي: سيكون الرد قاسي

الإثنين 17 يناير-كانون الثاني 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد مسؤول إماراتي، أن رد بلاده سيكون قاسيا حال ثبتت التحقيقات وقوف مليشيا الحوثي الإرهابية وراء القصف الذي طال مستودعات نفطية في منطقة المصفح في ابو ظبي اليوم الإثنين.



وقال عبدالخالق عبدالله المستشار السابق لولي عهد أبوظبي، في مداخلة مع قناة "يمن شباب"، إن "الإمارات لن ترحم أي جهة تستهدفها أو أن تقوم بأعمال إجرامية على منشآتها".



وأضاف، أنه يتوقع أن الرد من جانب الإمارات سيكون قاسيا إن ثبت أن مليشيا الحوثي تقف وراء الهجوم.



وشكك المسؤول الإماراتي، في وقوف الحوثيين وراء الهجوم، وقال إن المليشيا تبالغ في إعلاناتها وبياناتها غير أنه أكد أن الإمارات ستقوم برد سريع وحاسم إن ثبت إن الحوثيين يقفون وراء هذا الهجوم.



كما توقع السياسي الإماراتي أن يكون هذا الهجوم ضمن مخطط إرهابي أو اختراق لتنظيمات إرهابية أو حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.



وفي وقت سابق اليوم، انفجرت ثلاث شاحنات لنقل الوقود مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق قرب مطار أبوظبي فيما قالت مليشيات الحوثي الإيرانية، إنها نفذت هجوما في عمق الإمارات.



وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأُصيب ستة آخرين بجروح عندما انفجرت ثلاث شاحنات لنقل الوقود في منطقة مصفح الصناعية. وأضافت أن القتلى هنديان وباكستاني.



وقالت شرطة أبوظبي في بيان "تشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار ’درون’ وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق".



وأشار البيان إلى أن السلطات المختصة باشرت تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين".

